"Пришли к успеху". Топ-5 порноактрис, сделавших успешную карьеру "на пенсии"

Далеко не все звезды порно, после того, как перестают атаковать тестероном гениталии любителей "клубнички", растворяются в безвестности.

Журналисты портала "24СМИ" подготовили топ-5 порноактрис, которые регулярно дают о себе знанить и после завершения карьеры в фильмах для взрослых

1 Саша Грей. Феноменально популярная среди интернет-пользователей девушка, к их горю, в 2011 окончательно "завязала" с порно. Саша Грей не без успеха попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в нескольких хоррор-фильмах, в апмлуа писательницы, а также иногда ездит с гастролями в качестве диджея и участвует в различных общественных проектах.

2. Мэрилин Чэмберс. Одна из звезд эпохи порношика. Самую большую известность получила благодаря картине "За зеленой дверью" (1972) – едва ли не единственном фильме, который показывали в обычных кинотеатрах по всему США. Однако вскоре занятия сексом на камеру Чэмберс надоели и она решила перейти в обычный кинематограф. Девушка снялась в фильме ужасов лента "Бешенство" (режиссер Дэвид Кроненберг). В жанре "хоррор" она и перебивалась с переменным успехом. В 2004 году Чэмберс всколыхнула американскую общественность, став баллотироваться в вице-президенты США.

3. Линда Лавлейс. Актриса, по большому счету, в порно известна по одной роли – правда, в главной и в "Глубокой глотке" − "главном порнофильме всех времен" (запрещенным в ряде стран мира).

После уход из фильмов для взрослых, Лавлейс построила карьеру лектора и много разъезжала по США, проводя лекции по сексологии.

4. Карьера Глории Леонард в порно заняла около 12 лет – с 1974 по 1986, однако за все это время она снялась всего в сорока фильмах. Однако деловая хватка и ум не дали пропасть девушке. Она первая поставила на поток ню-фотосессии моделей, а также открыла фирмы, предоставляющие услуги секса по телефону.

5. Чиччолина − итальянская порноактриса после окончания карьеры подалась не куда-нибудь, а в политику. Она была депутатом парламента Италии от "Партии зеленых" и регулярно выступала с речами в поддержку прав человека, а также против распространения атомной энергии и ядерного оружия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США порноактриса "голой" изобразила Ким Кардашьян.