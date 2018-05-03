Экс-Nikita подразнила фанатов серией пикантных фото

Экс-Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, порадовала подписчиков серией пикантных фото.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимки, на которых она позирует полностью обнаженной, и на балконе в белой майке без белья.

Поклонники оценили фигуру Кумейко, и засыпали ее комплиментами.

"Нереально сексуальное фото!", "Огонь!", "Идеальная", "Шикарная фигура", - восхищались юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко взбудоражила фанатов пикантным снимком.