Девушка дня Instagram: модель, поразившая Сеть своей откровенностью, Ольга Абрамович

Еще одна российская красотка, хоть и не является родственницей миллионера Абрамовича, своей минуты славы все же добилась. 28-летняя блондинка из Перми прекрасно умеет пиарить свои весьма откровенные фотографии, большинство из которых вполне можно было бы опубликовать в хорошем зарубежном глянце.

Фотографии Оли, где она одета в большее количество одежды, чем откровенный купальник или сексуальное белье, практически нет шансов найти. Она прекрасно знает все свои достоинства и старается их по максимуму открыть публике.