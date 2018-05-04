Анастасия Волочкова в полупрозрачном купальнике позировала на шпагате, фото

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует на шпагате в черном полупрозрачном купальнике.

Снимок был сделан в турецком курортном городе Анталья в одном из отелей, он собрал тысячи лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

"Красивые горы!!!", — подписала фото балерина.

Ранее Анастасия Волочкова утверждала, что не перестанет "будоражить" своими шпагатами, поскольку они являются элементом ее профессии, растяжка досталась ей "неимоверным трудом".