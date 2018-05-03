Чемпионка-саблистка Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца: фото

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

"Для нас Ольга временно отложила свою славную саблю и продемонстрировала еще одно свое бесспорное достоинство – обезоруживающее женское очарование. В эксклюзивном интервью Ольга рассказала о своем стиле на фехтовальной дорожке и вне ее", - цитирует инициаторов фотосессии Xsport.

Украинская Саблистка появится в майском номере издания, где будет затронута тема молодого поколения страны.

Напомним, в Киеве в Украинском доме прошла ежегодная церемония вручения награды "Герои спортивного года" (украинский "спортивный Оскар"), лауреатом которой стала чемпионка мира и Олимпиады по фехтования на саблях Ольга Харлан.