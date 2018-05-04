Девушка дня Instagram: самая аппетитная фитнес-модель Сети Ана Чери

Калифорнийская фитнес-модель Ана Чери смогла заполучить в свой Instagram более 11 миллионов подписчиков благодаря снимкам своей потрясающей подтянутой фигуры.

В феврале 2013 года получила титул "Кибергерл месяца" журнала "Playboy". В октябре 2015 года стала Playmate журнала "Playboy". Снималась для журналов "Muscle & Fitness", "Sports Illustrated", "Maxim" и других. Ана — представитель продукции для похудения и бодибилдинга компании "Shredz".