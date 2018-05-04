"Пусть шипят завистливо певицы – проститутки": Потап жестко высказался о хейтерах Каменских

Продюсер, рэпер, тренер проекта "Голос страны" Потап необычно поздравил Настю Каменских с Днем рождения. Артист посвятил ей стих, в котором жестко прошелся по завистницам исполнительницы.

Потап написал Каменских поздравительный пост на своей странице в Instagram, в котором упомянул "шипящих певиц - проституток".

"Дорогая Анастасия Алексевна @kamenskux ,в первых строках моего письма, хочу поздравить вас NK с HBD и в восхитительном восторге, сказать стихами вам: 7 миллиардов человек, но только единицы дарят Счастье, среди которых ты, Малышка, Настя, твоя душа, озарена добром твоих поступков и пусть шипят завистливо певицы - проститутки, ты не такая, мы все это Насть, прекрасно понимаем, ты рождена была сказать что "Я другая". Так засияй международно, на олимпах славы и пусть завистницы твои хлебнут горячей лавы, средь тысяч шоу звезд и порнозвезд немецких, ответом на вопрос всегда будет - @kamenskux Happy Birthday Queen K!", - сочинил целое стихотворение для Каменских Потап.

На фото Потап позировал в белой футболке с изображением певицы.

Большинство поклонников отметили, что поздравление Потапа – одно из лучших, и ему даже стоит записать его как песню.

"Крутой стих!!! Алексей - джентльмен, супер!", "Это так мило! Алексей, суперское поздравление!", "Найди себе человека, который будет поздравлять тебя так, как Леша поздравляет Настю", "Как горячо", "Срочно стихи на музыку", - советовали юзеры.

Ранее "Главред" опубликовал самые горячие фото Насти Каменских.