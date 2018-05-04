"Эротично": Вера Брежнева сверкнула грудью на новом фото

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, сделанную для российского глянцевого журнала Glamour.

На снимке, который исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в голубом боди, которое открыло подписчиками часть груди певицы, и поверх него – прозрачное пальто.

Меньше чем за сутки снимок набрал более 160 тысяч лайков, и пару тысяч комментариев, в которых подписчики восхваляли красоту певицы.

"Сексуальная какая", "Нереальная Верочка!", "Как вы прекрасны! Безумно люблю вас!", "Эротично", "Шикарная женщина", - расхваливали Брежневу юзеры.

Ранее Вера Брежнева похвасталась снимками для российского глянца в ярком прозрачном наряде.