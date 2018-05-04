Голая на траве. Анастасия Волочкова поделилась пикантным фото из Турции

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует обнаженной на траве.

Пикантный снимок был сделан в турецком городе Анталья в одной из гостиниц, за час он собрал более трех тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

"Травка зеленеет, солнышко блестит... А я пережидаю на море…, пока в Москве наступит лето", — подписала фото балерина.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети снимком, сделанным в одном из отелей, расположенных в Московской области, на котором она запечатлена в молодежном образе. Посмотреть фото можно здесь.