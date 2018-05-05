Девушка дня Instagram: пышногрудая звезда Сети Шантель Залес

Модель из Лос-Анджелеса Шантель Залес - гремучая смесь с испанскими и коста-риканскими корнями, родившаяся в Нью-Мексико. В детстве занималась футболом и плаванием, но затем родители уговорили ее взять уроки игры на скрипке и саксофоне.

Однако в университете Шантель вновь вернулась в большой спорт. Устроилась в боксе менеджером по работе с клиентами одной боксерской организации и занималась подбором ринг-герлз для боев ESPN.