"Не имеешь права петь!": фанаты возмутились исполнением Лорак легендарной украинской песни

Известная украинская певица Ани Лорак, которая отправилась с туром в Австралию, в Мельбурне исполнила легендарную песню Софии Ротару "Червона рута".

Видео выступления она опубликовала на своей странице в Instagram.

Большинство подписчиков певицы возмутились тем, что она поет на украинском языке – ведь Лорак давно перебралась в Россию, и не выступает в Украине.

"Не имеешь права петь на украинском!", "Сиди в Росииюшке", "А в России слабо эту песню спеть? Или любую на украинском языке?", "И чего-то в России не поет она "Червону руту"! И в принципе, никакого морального права не имеет петь эту песню человек, который не уважает и не думает о Родине!", - возмущались юзеры.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 4 Май 2018 в 5:50 PDT

Ранее поклонники раскритиковали Ани Лорак за фото в ванной.