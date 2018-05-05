"А чья это грудь?": Наташа Королева озадачила фанатов пикантным снимком

Певица удивила поклонников ракурсом для фото.
Украинская певица Наташа Королева, которая сейчас живет в России, поделилась снимком, который озадачил ее подписчиков.
Фото, на котором в странном ракурсе запечатлен торс супруга певицы Сергея Глушко, более известного как стриптизера Тарзана, она поделилась на своей странице в Instagram.
"Наша любовь "Абрикосовая", - подписала фото Королева.
Однако поклонники сразу не поняли, чья грудь перед ними на фото, только потом разглядели женскую руку, и сообразили, что это тело ее мужа Тарзана.
"А чья это грудь?", "Это что вообще или кто", "Натаха подкачалась?", "Вообще не понятно, что это за часть тела", - писали юзеры.
Ранее Наташа Королева явилась в Кремле в "платье куртизанки", из которого у нее вываливалась грудь.