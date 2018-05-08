"Ух, вот это попец огонь!": Алина Гросу "посветила" ягодицами в пикантном боди

Украинская певица Алина Гросу, которая ранее уже посветила грудью на сьемках очередного клипа, похвасталась фигурой в откровенном боди.

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором позирует в черном боди и в высоких ботфортах, оголяя попу.

Поклонники певицы одобрили такой кадр, и засыпали певицу комплиментами.

"Ммм..секси..аппетитно", "Ух, вот это попец огонь!", "Ух ты! Девчушка выросла", "Очень горячо", - восхищались смелым кадром подписчики.

Ранее Алина Гросу показала постельные сцены в новом клипе.