Пышная грудь и сексуальные позы: фигуристая Рианна поразила Сеть откровенными снимками

Известная американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) выложила в Сеть серию откровенных снимков.

Пикантные фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. Каждый снимок набрал более 3 миллионов лайков.

На снимках барбадосская звезда позировала в пикантном нижнем белье, практически обнажая свою пышную грудь.

Таким образом, Рианна рекламировала свою линию нижнего белья, которая будет доступна в продаже с 11 мая.

На первом фото звезда запечатлена в сексуальном черном боди и чулках, которые выгодно подчеркивают формы певицы.

На втором фото Рианна сделала акцент на свою грудь – цветной полупрозрачный наряд прибавил еще большей пикантности образу.

На третьем снимке фанаты смогли разглядеть тату под грудью певицы.

Ранее Рианна поделилась секретами маскировки лишнего веса с помощью косметики.