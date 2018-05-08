Девушка дня Instagram: сексуальная королева Сети Даша Март

Instagram-модель Даша Март — жена бывшего вратаря минского хоккейного клуба "Юность" Александра Бородули.

Модель любит фотографироваться в зеркалах и машинах, но чаще всего девушка снимается либо в соблазнительном нижнем белье, либо в мини-бикини на дорогих курортах.