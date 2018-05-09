Евровидение-2018: сексуальная Элени Фурейра зажгла на сцене конкурса

8 мая в первом полуфинале Евровидения-2018, который проходит в столице Португалии Лиссабоне, с песней "Fuego" выступила конкурсантка из Кипра Элени Фурейра.

В день проведения первого полуфинала букмекеры внезапно изменили прогнозы относительно претендентов на победу в вокальном конкурсе. Элени Фурейра потеснила Нетту Барзилай из Израиля с ее зажигательной композицией "Toy" с первого места.

Девушка трижды пыталась попасть на "Евровидение" от Греции, однако в этот раз удалось пройти нацотбор только от Кипра.

На сцене Элени появилась в блестящем комбинезоне, который подчеркивал потрясающую фигуру артистки.

Отметим, что Кипр еще ни разу не побеждал на Евровидении.

Ранее победитель украинского "Х-фактора" Севак Ханагян выступил в первом полуфинале.