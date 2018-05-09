Евровидение-2018: выступления участников первого полуфинала

9 мая 2018, 01:19

8 мая стала известна первая десятка финалистов.

Нетта Барзилай вошла в первую десятку финалистов

8 мая в столице Португалии Лиссабоне прошел первый полуфинал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Сражались за право попасть в гранд-финал 19 участников, но только 10 из них прошли дальше. Согласно результатам жеребьевки, конкурсанты выступили в таком порядке:  Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония,  Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

Отметим, что зрители уже проголосовали за первую десятку финалистов, которые 12 мая будут бороться за победу и право провести "Евровидение" в своей стране: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

1. Азербайджан - Айсель Мамедова "X My Heart"    

Дала старт Евровидению Айсель Мамедова с песней "X my heart". Изначально букмекеры пророчили артистке 10 место и путевку в финал, однако после первых репетиций ее сместила Бельгия, и по результатам голосования зрителей и стран-участников, Айсель не попала в первую десятку финалистов Евровидения.

2. Исландия - Ари Оулавссон "Our Choice" 

Вторым выступал самый молодой артист конкурса 19-летний Ари Оулавссон.  Букмекеры не делали на него ставки как на лидера, и в итоге голосования зрителей, Исландия не вошла в первую десятку финалистов.

3. Албания - Евгент Бушпепа "Mall"

Представителем своей страны на Евровидение-2018 Албания выбрала Евгента Бушпепу. В переводе с албанского композиция "Mall" означает "желание". Текст песни повествует о счастливой любви, а с каждым новым куплетом голос артиста раскрывается все больше.

Выход в десятку финалистов стал сюрпризом и для самого исполнителя, и для букмекеров – последние не давали артисту никакого шанса пробиться в финал конкурса.

4. Бельгия - Сеннек "A Matter of Time" 

А вот представительнице от Бельгии Sennek с песней "A matter of time"  букмекеры пророчили 10 место и путевку в финал, однако и здесь промахнулись – зрители не оценили выступление артистки.

5. Чехия - Миколас Йозеф "Lie to Me"

Представитель Чехии 22-летний Миколас Йозеф с авторской композицией "Lie to Me" будет представлять свою страну в финале конкурса. Высокие ставки на парня и делают букмекеры – ему прогнозируют 6 место в гранд-финале Евровидения. Несмотря на тяжелую травму во время репетиции номера, певец все-таки смог потрясающе выступить в прямом эфире первого полуфинала, и зажигательно станцевал.

6. Литва - Ева Засимаускайте "When We're Old" 

Оправдала ожидания букмекеров представительница Литвы Ева Засимаускайте. Девушка покорила зрителей лирическим исполнением песни "When We're Old" .

7. Израиль - Нетта Барзилай "Toy"

Израильтянка Нетта Барзилай, которая  буквально "взорвала" сеть своей песней "Toy", по прогнозам букмекеров, не покидала первое место в гранд-финаде на протяжении всей подготовки к конкурсу. Ей с первых дней пророчили победу на "Евровидении". Однако в день выступления 8 мая букмекеры внезапно отдали лидерство другой исполнительнице.

К слову, Нетта все же прошла в финал, и мы сможем увидеть, напрасно ли списали со счетов жгучую израильтянку.

8. Беларусь - Alekseev "Forever"

Alekseev - украинский певец, который отправился на конкурс представлять Беларусь. Артист поразил зрителей чувственным выступлением в прямом эфире, однако этого оказалось недостаточно, чтобы пройти в финал.

9. Эстония - Элина Нечаева "La Forza" 

Оперную певицу российского происхождения Элину Нечаеву, которая представила Эстонию с песней "La Forza", считают "темной лошадкой" конкурса, и букмекеры прогнозируют ей выход в финал, и в итоге 4 место на конкурсе. К слову, певица будет представлять свою страну в финале конкурса.

10. Болгария – Equinox "Bones" 

Ставки букмекеров оказались верны – Болгария прошла дальше в финал конкурса, и заворожили зрителей своим вокалом и спокойной балладой, соавтором которой выступил один из участников коллектива — Трей Кэмпбелл.

11. Македония - Eye Cue "Lost and Found" 

Не попали в первую десятку финалистов группа Eye Cue с песней "Lost And Found". Они исполнят песню в стиле поп-рок, который ни букмекерам, ни зрителям не пришелся по вкусу.

12. Хорватия - Франка "Crazy"

Хорватию на песенном конкурсе представила певица Франка с песней "Crazy". Девушке не удалось удивить зрителей, и она не попала в финал Евровидения.

13. Австрия - Сезар Семпсон "Nobody But You"

Сезар Семпсон покорил Европу с треком "Nobody But You". Интересно, что исполнитель уже выступал на "Евровидении" в 2016 и 2017 годах, но только как бэк-вокалист. 

Ему удалось оправдать ожидания букмекеров, и 12 мая он выступит в гранд-финале Евровидения.

14. Греция - Джанна Терзи "Oneiro Mou"

Представительница Греции Джанна Терзи с песней "Oneiro Mou" крепко уцепилась за право выступать в финале конкурса – букмекеры изначально прогнозировали певице выход в первую  десятку финалистов, однако зрители не отдали свои голоса за артистку, и ее не увидят в финале конкурса.

15. Финляндия - Саара Аалто "Monsters"

Экстравагантный образ и песня с говорящим названием "Monsters" "вырвали" путевку в гранд-финал для конкурсантки из Финляндии Саары Аалто. Она удивила букмекеров, которые не делали на нее высоких ставок, и прорвалась в финал.

16. Армения - Севак Ханагян "Qami"

Проникновенная история представителя от Армении Севака Ханагяна не покорила зрителей конкурса, и ему не удалось пройти в финал. Однако, букмекеры прогнозировали артисту 9 место в первой десятке финалистов.

17. Швейцария - Zibbz "Stones" 

Дуэт Zibbz представляли Швейцарию с электронным треком с цепляющим ритмом, резкими басами и посланием к зрителю: не бросайте друг в друга камни, занимайтесь своей жизнью и верьте в себя.  

Однако этого оказалось недостаточно, и они не попали в финал Евровидения.

18. Ирландия - Райан О'Шонесси "Together"

Букмекеры не делали высоких ставок на Ирландию – а зря, ведь Райан О'Шонесси с песней "Together", которая рассказывает об однополой любви, смог завоевать признание зрителей, и выступит в финале Евровидения-2018.

19. Кипр - Элени Фурейра "Fuego" 

Новая фаворитка букмекеров конкурсантка из Кипра Элени Фурейра зажгла на конкурсе с песней "Fuego". Именно ей букмекеры отдали первое место, потеснив израильтянку Нетту Барзилай.

Элени пыталась попасть на "Евровидение" от Греции (в 2010 году она впервые приняла участие в национальном отборе и заняла второе место). Но в итоге поехала на конкурс от Кипра, и завоевала признание зрителей.

Второй полуфинал Евровидения-2018 состоится 10 мая

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