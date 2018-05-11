"Секси-пекси Леська". Украинская телеведущая похвасталась снимками в купальнике

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, популярность которой принес тревел-проект "Орел и решка", выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена в черном купальнике.

Соблазнительные снимки ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, они были сделаны на одном из пляжей во французском городе Канны.

"На пляжах Канн почти никого нет…", — подписала фото Никитюк.

Снимки по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Секси-пекси Леська", — отметила larisatverdokhleb. "Леся, ты прямо здесь стройняшечка", — написала logistika_spb. "Прекрасний образ!", — считает namesua_modateka.

Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети фото в банном халате, сделанным в столице Польши Варшаве, на нем в центре внимания оказались красивые ножки телеведущей. Посмотреть снимок можно здесь.