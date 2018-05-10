Девушка дня Instagram: секс-бомба соцсети Нина Сереброва

Фитнес-модель Нина Сереброва проживает в Гомеле. Девушка активно снимается для журналов и представляет бренд Philipp Plein Sport model.

Сереброва любит показывать подписчикам свое тело во всей красе, и ее снимки часто не проходит цензуру Instagram. Фотографируется Нина в основном в нижнем белье и крошечных бикини.