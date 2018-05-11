Девушка дня Instagram: любительница эротических фотосессий Нита Кузьмина

Нита — одна из самых скандальных российских девушек в Instagram. Причин для того масса: откровенные снимки, участие в реалити-шоу "Каникулы в Мексике" и многое другое.

В Instagram Ниты — фото в белье (и без него), из ресторанов и других увеселительных заведений, а также фотографии в мехах.