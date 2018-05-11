Время и Стекло, Потап, Michelle Andrade и Дядя Ваня впервые спели вместе на украинском языке

Артисты продюсерского центра MOZGI Entertainment выпустили совместную песню "Промінь", которая станет официальным саундтреком к украинской комедии.

Совместная песня группы "Время и Стекло", Потапа, Дяди Вани и Michelle Andrade появилась на YouTube-канале MOZGI Entertainment.

Потап решил объединить в композиции на родном языке сразу все проекты, и совместно с Позитивом специально к музыкальной премии "Золотая Жар-Птица", которая состоится 19 мая во Дворце Украина, артисты написали песню "Промінь":

"Это модный и легкий трек от нашей большой дружной команды. Надеемся, что такое смелое сочетание музыкальных стилей, мелодичности и запоминающегося топ-лайна представит украинскую музыку в современной окраске", - прокомментировал Потап.

Песня "Промінь" cтанет первым саундтреком к полнометражной украинской комедии "Скажене Весілля". Производством фильма занимается компания "Прототип Продакшн" (FILM.UA Group) под руководством продюсеров: Юрия Горбунова, Ирины Костюк и Нади Коротушки. Лента появится в прокате этой осенью.

Ранее Настя Каменских представила украиноязычную композицию.