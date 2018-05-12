Девушка дня Instagram: откровенная красотка Лилия Ермак

За жизнью девушки из России Лилии Ермак в Instagram следят более миллиона подписчиков. Лиля называет себя моделью, блогером, и молодой мамой. Девушка откровенно делится со своей аудиторией новыми событиями из своей жизни, например, Лилия совершенно без стеснения рассказала в социальной сети о том, что увеличила грудь.

Семейных фотографий с сыном и мужем, правда, в Instagram Лили практически нет. Зато снимков в почти прозрачном белье, а то и вовсе нагишом, хоть отбавляй.