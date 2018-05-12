"Похож на Джима Керри". Дима Билан позировал с измененной прической, фото

Российский певец Дима Билан выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен с измененной прической — волосы стали немного светлее и отчетливее видна челка.

Селфи исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, оно менее чем за сутки собрало свыше 25 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "… похож на Джима Керри (канадско-американский актер — Ред.) из фильма "Тупой и еще тупее" это не в обиду))) прическа)", — считает moskovskay_tusovka2007.

"Раньше была лучше прическа и бородка", — написала farafontovamarina. "Красавчик...", — полагает viiiiki_pobeda.

Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".