"Брала на работу голой". Экс-водитель обвинил Волочкову в домогательствах

Если мужчина говорит правду, то бывшая балерина отличается изрядной фантазией и похотью.
Александр Скиртач, бывший водитель светской львицы Анастасии Волочковой
Александр Скиртач, бывший водитель светской львицы Анастасии Волочковой, обвинил ее в домогательствах и сексуальном преследовании.
По словам мужчины, экс-балерина и прима Большого театра предлагала ему "отдохнуть от семьи", сообщает телеканал "НТВ".
"Она секс предлагала. Говорила: ну, отдохни от своей семьи пару дней, побудь здесь. Сидит напротив: Я тебя хочу!" — сказал Скиртач.
Кроме того, по его словам, те, кто длительное время работал у Волочковой, говорили - "мол, все с ней спали и спят".
Также Скиртач рассказал пикантную деталь - бывшая балерина принимала его на работу, будучи обнаженной.
Напомним, ранее бизнесвумен в телеэфире назвала цену одной ночи с Анастасией Волочковой.