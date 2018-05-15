Внучка Софии Ротару позировала в нежном наряде, фото

Внучка украинской певицы Софии Ротару — Соня — выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в легком платье, но без лифчика.

Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал несколько тысяч лайков.

На фото родственница исполнительницы позирует в нежном наряде, из-под которого видны ее соски.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Самая яркая и просто красавица!", — считает fofanova.anyutka. "Мммм, какая милая", — написала vaalentinkaaa. "Красотка!!!", — отметила lozovaia56.

Ранее СМИ узнали, что София Ротару вместе со своей сестрой Аурикой уже больше месяца нежились на Мальдивах в дорогостоящем отеле премиум-класса Shangri-La's Villingili Resort & Spa, стоимость такого длительного отпуска превышает миллион гривень.