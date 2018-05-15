Американская модель позировала в сексуальном наряде, фото

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в соблазнительном наряде.

Фото манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за 13 часов оно собрало более 925 тысяч лайков.

На снимке девушка запечатлена в очень коротком шелковом сарафане, возле ее груди видна татуировка.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть фото можно здесь.