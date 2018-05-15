Девушка дня Instagram: красотка с осиной талией и пышными формами Алина Лобачева

Российская модель Алина Лобачева покорила около миллиона подписчиков Instagram. Алина может похвастаться великолепной фигурой: осиной талией, пышными формами и длинными стройными ногами.

Большая часть фотографий Алины — в обтягивающих платьях, красивых комплектах нижнего белья и миниатюрных купальниках. Одно время Алине приписывали роман с Тимати (но эта информация так и не была подтверждена), а недавно в некоторых СМИ девушку стали сравнивать с сестрами Кардашьян.