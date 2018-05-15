"Вторая Волочкова": Ольга Бузова на отдыхе позировала абсолютно голой

Российская певица Ольга Бузова отправилась отдыхать на Сейшельские острова, и показывает своим подписчикам, как проводит время.

На своей странице в Instagram она поделилась несколькими фото, на которых позирует голышом и топлес.

На первом снимке ведущая "Дома-2" лежит на траве полностью голая, прикрывшись пальмовым листом.

На других фото она позирует топлес в купальнике, демонстрируя фанатам свои прелести. Однако большинство подписчиков не оценили старания Бузовой.

"Вторая Волочкова", "Купальники закончились?", "Себя только голой показывать умеешь", "Как будто пьяная под листом уснула и такая на утро "ээээ"..", "Позорница, на тебя же дети подписаны", - возмущались подписчики.

Ранее Ольга Бузова ошарашила фанатов заявлением о свадьбе.