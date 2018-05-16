"Похожа на порнозвезду": фанаты раскритиковали новое фото Славы из "НеАнгелов"

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с подписчиками фотографией в новом образе – артистка позировала с красными волосами.

На своей странице в Instagram она поделилась снимком, который в комментариях вызвал жаркие обсуждения – подписчики отговаривали артистку делать пластические операции, и сравнили ее с силиконовой куклой.

"Конечно же, сразу после пластической операции. Так сказать, из-под ножа (и вилки)", - с иронией написала певица.

Однако поклонники не оценили шутку Славы, и стали отговаривать ее делать "уколы красоты" и операции.

"Без операций красивая, а с ними похожа на порнозвезду…зачем?", "Слава! Остановись! Через несколько лет плакать будешь глядя в зеркало!", "Как кукла силиконовая", "Зачем на лице делать половые губы?", "Что с губами....", - писали юзеры.

Ранее Слава из "НеАнгелов" похвасталась соблазнительной фигурой в мини-купальнике.