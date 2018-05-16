Австралийская модель-пышка похвасталась снимком в прозрачном нижнем белье

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в прозрачном нижнем белье.

Соблазнительное фото манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, оно собрало более 82 тысяч лайков.

На снимке девушка запечатлена вполоборота, в центре внимания оказалась ее пышная попа.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она позирует обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.