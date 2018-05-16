"Нереальная красотка". Украинская телеведущая в Каннах позировала в коротком ярком платье, фото

Снимки ведущей в соцсети за несколько часов собрали десятки тысяч лайков.
Снимки ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, они были сделаны во французском городе Канны.
На фото Никитюк запечатлена в желтом платье, кроссовках и солнцезащитных очках между пальмами.
Снимки за четыре часа собрали более 39 тысяч лайков, ряд интернет-пользователей по-разному их прокомментировали.
"Нереальная красотка", — считает svitlana_polyan. "Солнечная девочка Леся", — написала travelmusha. "Эй, красотка, хорошая погодка! Ноги длинные, как пальмы!!!;)", — отметила markyshalina.
Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети фото в банном халате, сделанным в столице Польши Варшаве, на нем в центре внимания оказались красивые ножки телеведущей. Посмотреть снимок можно здесь.