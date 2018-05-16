Джигарханян повторно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

16 мая Армена Джигарханяна повторно госпитализировали.

Как сообщает Telegram-канал 112, артист попал в общую реанимацию одной из столичных больниц. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, в апреле 2018-го состояние Джигарханяна ухудшилось после просмотра ток-шоу "Пусть говорят", в котором "обсуждали" детали его скандального развода.

26 апреля Джигарханяна доставили в московскую клинику с инфарктом, некоторое время он даже пребывал в коме. Позже стало известно, что Джигарханян пришел в сознание и его состояние стабилизировалось.

3 мая сообщалось, что Армен Джигарханян вернулся к работе и снова руководит Московским драматическим театром.