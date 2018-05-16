"То рогатка, то сральник": Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику из-за откровенного фото

Российская певица Ольга Бузова, которая отправилась отдыхать на Сейшельские острова, поделилась с фанатами очередным пикантным фото.

На снимке, который певица опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена на берегу практически голая с простыней, которая еле прикрывает ее попу.

В комментариях подписчики устроили настоящий разнос Бузовой, обвиняя ее в чрезмерной пошлости.

"Опять голая, да оденьте ее уже хоть кто-нибудь, надоело смотреть на голые жопы", "Позор, ни фигуры, ничего…ужас", "Выеб...те меня называется!!", "Капец, сфоталась бы уже голая с раздвинутыми ногами, надоело это тело", "То рогатка, то сральник", "Слишком перебор голых фото, и это смотрит отец", - возмущались подписчики.

Ранее Ольга Бузова на отдыхе позировала абсолютно голой.