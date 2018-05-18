Американская модель-пышка позировала в соблазнительном белье, фото

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена в соблазнительном нижнем белье.

Фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали более 150 тысяч лайков.

На снимке манекенщица позирует с распущенными волосами стоя в туфлях на высоких каблуках в белом белье.

Ранее австралийская plus-size модель Латисия Томас поделилась в соцсети снимком, на котором она позирует в прозрачном нижнем белье. Посмотреть фото можно здесь.