Девушка дня Instagram: сексапильная певица Ольга Серябкина

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина (она же MOLLY) сейчас держит флаг дежурной сексапильной девичьей группы. Она часто делится откровенными фото, демонстрируя соблазнительные формы.

Оля с детства занимается музыкой и вокалом, а также она профессиональная танцовщица, имеет звание мастера спорта по бальным танцам. В 2016 году певица предстала в обнаженном виде на майской обложке культового мужского журнала Maxim.