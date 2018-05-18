Эмили Ратаковски обнажила грудь на новом жарком фото

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски на новой соблазнительной фотографии позировала топлес.

На снимке, который она разместила на своей странице в Instagram, Эмили позирует без нижнего белья, прикрывая грудь руками. Однако это не помешало поклонникам рассмотреть аппетитные формы модели во всей красе.

Меньше чем за сутки снимок набрал более миллиона лайков, и тысячи восторженных комментариев.

"Хороший бюст", "Идеальна", "Вот это тело", - восхищались формами модели подписчики.

Ранее Эмили Ратаковски похвасталась попой и сверкнула грудью.