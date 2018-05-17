"Ответы честнее, чем у Путина": Рейнольдс рассказал о Дэдпуле, Оксимироне и порно с Харли Квинн

Сайт Meduza задал актеру Райану Рейнольдсу самые странные вопросы из русского интернета.

Подавляющая часть касалась героя Рейнольдса – Дэдпула, новый фильм о котором вышел в широкий прокат 17 мая.

Актеру пришлось пояснять, почему Дэдпул боится коров, не может сделать себе пластическую операцию и зачем ему пимпочка на голове.

Кроме того, люди поинтересовались: "Почему такие, как Дэдпул и Оксимирон (не будем говрить балаболы, скажем просто этакие бравые говоруны) становятся кумирами современной молодежи?"

На что Райан ответил: "Люди любят болтунов. А работа ртом идет рука об руку с хип-хопом".

Также у Рейнольдса поинтересовались, возбуждает ли его порно про Дэдпула и Харли Квинн.

"Понятия не имею! Но, кажется, кто-то должен мне авторские отчисления", – с улыбкой отметил актер.

В комментариях к видео люди пишут: "У него ответы честнее, чем у Путина на прямой линии", "Обожаю этого актера – он не против самоиронии. В отличие от Хабенского, кстати, к слову пришлось", "Про рэп и балаболов в точку!" и т.п.

Ранее вышел русскоязычный трейлер экшена "Робин Гуд: начало" с Тэроном Эджертоном. Премьера фильма ожидается в конце ноября 2018 года.