"Ответы честнее, чем у Путина": Рейнольдс рассказал о Дэдпуле, Оксимироне и порно с Харли Квинн

Актеру пришлось пояснять, почему его герой боится коров, не может сделать себе пластическую операцию и зачем ему пимпочка на голове.
Сайт Meduza задал актеру Райану Рейнольдсу самые странные вопросы из русского интернета.
Подавляющая часть касалась героя Рейнольдса – Дэдпула, новый фильм о котором вышел в широкий прокат 17 мая.
Актеру пришлось пояснять, почему Дэдпул боится коров, не может сделать себе пластическую операцию и зачем ему пимпочка на голове.
Кроме того, люди поинтересовались: "Почему такие, как Дэдпул и Оксимирон (не будем говрить балаболы, скажем просто этакие бравые говоруны) становятся кумирами современной молодежи?"
На что Райан ответил: "Люди любят болтунов. А работа ртом идет рука об руку с хип-хопом".
Также у Рейнольдса поинтересовались, возбуждает ли его порно про Дэдпула и Харли Квинн.
"Понятия не имею! Но, кажется, кто-то должен мне авторские отчисления", – с улыбкой отметил актер.
В комментариях к видео люди пишут: "У него ответы честнее, чем у Путина на прямой линии", "Обожаю этого актера – он не против самоиронии. В отличие от Хабенского, кстати, к слову пришлось", "Про рэп и балаболов в точку!" и т.п.
Ранее вышел русскоязычный трейлер экшена "Робин Гуд: начало" с Тэроном Эджертоном. Премьера фильма ожидается в конце ноября 2018 года.