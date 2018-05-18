Австралийская модель-пышка выставила на показ свои прелести, фото

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она в прозрачном нижнем белье выставила на показ свои прелести.

Соблазнительное фото манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, оно собрало более 40 тысяч лайков.

На снимке девушка запечатлена стоящей у стены лицом к камере в белье, сквозь которое можно рассмотреть ее интимные части тела.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она позирует обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.