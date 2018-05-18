Девушка дня Instagram: сексуальный блогер Яна Яцковская

Яна Яцковская – известная модель, получившая популярность благодаря социальной сети Инстаграм. Она ведет свой бьюти-блог в Инстаграм, где делится с подписчицами секретами своей красоты, рассказывает о спорте и правильном питании, учит макияжу и стилю.

Не так давно Яна стала мамой, однако беременность никак не повлияла на ее прекрасную форму.