"Ленинград" и Глюкоза выпустили анимационный клип о всем недовольных россиянах

Группа "Ленинград" и певица Глюкоза выпустили анимационный клип на песню "Жу-Жу", который посвящен вечно всем недовольным людям.

Ролик опубликован на YouTube-канале "Ленинграда". Анимационный ролик создан в стиле "ранней" Глюкозы: энергичная анимация, женский персонаж, владеющий боевыми искусствами, и даже доберман.

Исполнили песню сама Глюкоза и рэпер ST, Сергей Шнуров появляется в клипе в образе анимационного гангстера.

Герои клипа, похожие на Сергея Шнурова, Глюкозу и ST, устраивают жестокие перестрелки друг с другом. При этом, Глюкоза выступает в роли защитницы угнетенных, а Шнуров является антигероем.

"Оля недовольна "Мерседесом", Коля недоволен лишним весом. Он и своей "Маздой" недоволен. Мерседес его б устроил Олин. А я вам так скажу, а я вам та-а-к скажу. Ежу вообще же на "Пежо". И не пи**у", - поет в одном из куплетов Глюкоза.

Режиссером клипа выступил Илья Найшуллер, снявший для "Ленинграда" клипы "Кольщик" и "Вояж".

В клипе присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика.

Ранее "Ленинград" выпустил новый альбом впервые за 4 года.