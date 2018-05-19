Королевская элегантность: Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера

Американская актриса Меган Маркл и принц Гарри официально стали мужем и женой. Церемония бракосочетания прошла в Винздоре, Великобритания.

С самого утра под часовней Святого Георгия начали собираться сотни британцев, чтобы увидеть наряд невесты. Сотни тысяч зрителей по всему миру также следили за церемонией онлайн, чтобы узнать, какой наряд выбрала возлюбленная принца Гарри.

Меган к Винздорскому замку приехала на автомобиле Rolls Royce Phantom. Для бракосочетания она выбрала платье от модного дома Givenchy стоимостью 135 тысяч долларов.

Над дизайном наряда работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy.

По словам дизайнера, платье невесты воплощает минимализм и элегантность: вырез изящно обрамляет плечи, и подчеркивает стройную талию. Книзу платье расширяется, а рукава в три четверти добавляют образу изысканной современности.

К слову, невеста надела минимум украшений – питяметровую фату она дополнила тиарой из королевской коллекции 1932 года, которую Меган предоставила Елизавета II, ее уши украшали бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке красовался браслет известного ювелирного бренда.

Отметим, что кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций. Платья девочек-подружек невесты также созданы Givenchy.

Свои волосы американка собрала в элегантный низкий узел на затылке, украсив прическу бриллиантовой диадемой и фатой.

Платье Меган создано из эксклюзивно разработанного дизайнерами двойного шелка-кади без излишнего декора и украшений.

Также платье Меган можно рассмотреть во время ее прибытия в часовню - принц Чарльз повел ее к алтарю.

К слову, наряд принца Гарри не вызвал всеобщего ажиотажа - по традиции, он женился в военной форме. В этой же форме были и его шафер — старший брат принц Уильям, и мальчики-пажи.

Посмотреть онлайн-трансляцию торжества можно здесь.