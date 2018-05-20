"Сексуальный образ. Шикарно": Дорофеева поразила фанатов платьем в стиле "Игры престолов"

Солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева похвасталась в Instagram своим роскошным нарядом для церемонии награждения премии "Золотая жар-птица".

Певица отдала предпочтение стильному белому платью с рукавами. При этом наряд оголял плечи девушки, а глубокий разрез позволял любоваться стройными ножками Нади. Один из поклонников отметил, что платье как раз в стиле "Игры престолов": "Надя как королева драконов".

Стильный образ дополнили укладка и темный макияж с акцентом на глаза.

Церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018" прошла в Киеве 19 мая. Подопечные Потапа ни одной награды не получили.



Ранее Надя Дорофеева поделилась в соцсети, что имеет проблему с голосом — "жуткое несмыкание связок". Певица писала, что осталась один на один со своими мыслями, которые в основном грустные.