"Опоил наркотиками и изнасиловал". Знаменитого режиссера обвинили в сексуальном насилии

Знаменитого французского режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании.

Парижская полиция уже начала соответствующую проверку, сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что вечером 18 мая в полицию обратилась актриса, заявившая, что стала жертвой сексуального насилия. 27-летняя женщина заявляет, что инцидент произошел в отеле "Ле Бристоль". По ее словам, Бессон опоил ее наркотиками и затем изнасиловал.

Все обвинения уже отверг адвокат режиссера Тьерри Марембер. Он заявил, что жалобу в полицию направила женщина, которая лично знакома с Бессоном и по отношению к которой он никогда не вел себя недопустимо.

59-летний режиссер, продюсер и сценарист известен по таким фильмам как "Леон", "Ее звали Никита", "Подземка", "Голубая бездна" и "Пятый элемент".

Напомним, в 2017 году в Голливуде разгорелся скандал о сексуальных домогательствах в индустрии, одним из самых известных фигурантов которого стал один из основателей компаний Miramax Films и The Weinstein Company Харви Вайнштейн.