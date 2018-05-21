Девушка дня Instagram: любительница развратных фото Елена Брест

Елена Брест – украинская модель, которая, судя по ее фото в Instagram, обожает сниматься в соблазнительном нижнем белье, либо абсолютно голышом.

Девушка отмечает, что ее фигура – результат усердных тренировок, и она не стесняется своими формами "сверкать" на странице в Instagram.