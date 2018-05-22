Одесская Барби позировала обнаженной в душе, фото

Украинка Валерия Лукьянова, которую называю одесской Барби, выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в душе полностью обнаженной.

Соблазнительный снимок был сделан в Мексике, за день он собрал более 11 тысяч лайков, говорится на странице девушки в Instagram.

На фото наша соотечественница запечатлена стоящей голой, она прикрыла руками интимные части своего тела.

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети новым откровенным снимком, на котором она позирует топлес. Фото собрало тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.