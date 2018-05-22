Девушка дня Instagram: красотка с гипнотическим задом Настя Несс

Настя Несс – тренер по тверку и фитнес-модель. Девушка ритмично трясет попой под известные треки, и завораживает своей пятой точкой любого, кто на нее посмотрит.

Девушка также пропагандирует здоровый образ жизни, она веган, любит путешествовать и фотографировать свою потрясающую фигуру.

Публикация от Nastya Nass♡ (@nastya_nass_) 16 Май 2018 в 4:57 PDT

Публикация от Nastya Nass♡ (@nastya_nass_) 19 Май 2018 в 4:23 PDT