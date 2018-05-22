Беременная Лобода засветила грудь и немалый живот

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками фотографией, на которой она запечатлена беременной в атласной комбинации и белом халате. На снимке можно заметить живот певицы и полуобнаженную грудь.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, всего лишь за 6 часов он собрал около 60 тысяч лайков, и сотни хвалебных комментариев.

"Так прекрасна", "Очень нежно и сексуально", "С каждым днем все краше", "Прелестная мамочка", "Шикарная просто!", - восхищались подписчики.

Другие же засыпали певицу вопросами, когда же им ждать вести о пополнении в семье.

"Светочка, как вы? Когда ждать новостей?", "Ну что, мы гадаем, ну ответьте ради бога, с прибавлением вас или как? Ждем не дождемся", "Может, родила?", - спрашивали юзеры.

Ранее Светлана Лобода показала фото в шелковом наряде.