Анна Семенович позировала с известной украинской певицей, фото

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена с известной украинской певицей Анной Седоковой.

Артистка опубликовала снимки на своей странице в Instagram, менее чем за сутки они собрали свыше 88 тысяч лайков.

"Скоро смотрите нас на @muztv ("Муз-ТВ" — российский телеканал — Ред.) ...", — подписала фото ведущая.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Шикарные красотки", — написал alavifarid. "Вы такие роскошные!!!", — считает 4ernichkin. "Вы так хорошо выглядите…", — похвалила just_as77.

Ранее Анна Семенович поделилась в Интернете снимком, на котором она позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялта. Судя по записи в соцсети, певица считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения артистка.