Девушка дня Instagram: обладательница роскошных форм Рози Рофф

-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
-
Рози Рофф делится с подписчиками пикантными фото, на которых не стесняется позировать полуобнаженной instagram.com/rosieroff
Обладательница роскошных форм Рози Рофф - английская модель купальников и дамского белья. Рофф прославилась совсем недавно, благодаря работе во время боксерских боев. Ринг-герл выносила таблички с номерами раундов.
После работы ринг-герл на красавицу положили глаз представители мужских журналов и тут же предложили ей сотрудничество. Уже совсем скоро она стала востребованной моделью. Она была замечена на страницах таких изданий как Maxim, FHM и Loaded.