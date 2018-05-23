"Мятежная сексуальная красавица": Елена Малышева расхвалила свое фото без очков

Ведущая "Жить здорово" Елена Малышева во время очередного выпуска своей программы рассказала, что ей очень нравится собственный портрет, который много лет назад сделала дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина.

"Вот это мой любимый портрет. Я без очков. Мятежная, сексуальная красавица. Господи, ну почему я хожу в очках?", - сказала Малышева в выпуске программы "Жить здорово!".

Также в выпуске сама Екатерина Рождественская презентовала свои фото. Екатерина – известный фотограф, перед объективом которой позировали Екатерина Андреева, Григорий Лепс, Иосиф Кобзон.

Малышева не рассказала, в каком году было сделано фото. Напомним, что она ведет передачу "Здоровье" с 1997 года, а "Жить здорово!" с 2010 года.